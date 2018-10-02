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Tekerlekli sandalyesiyle yola çıktı
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Savaştan kaçtığı Türkiye'ye valizlerin arasında geldi

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan 85 yaşındaki kadın, Cilvegözü Sınır Kapısını tekerlekli sandalyesi ile valizlerin arasında geçti. Dedesinin çok sevdiği için ismini 'Türkiyye' koyduğu yaşlı kadın, bavulların arasında yolculuk yaparak Türkiye'ye sığındı.

02.10.2018 - 10:44 | Güncelleme: İHA

Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi yerini-yurdunu terk etmek zorunda kaldı. On binlerce aile birbiriyle ayrılmak zorunda kalırken, savaş en çok yaşlılar ve çocukları etkiliyor. Hatay'da bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı da ilginç hikayelere ev sahipliği yapıyor.

ADINI 'TÜRKİYYE' KOYDULAR

Son hikayenin kahramanı ise 85 yaşındaki Suriye vatandaşı Türkiyye Kanniş oldu. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren yaşlı kadın, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçmak için zorlu bir yolculuk yaptı. Geçtiğimiz yıllarda çocuklarını Türkiye'ye gönderen Kanniş, kendisi ise yük kamyonetinin açık kasasında bavullarla birlikte geldi. Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Suriyeli kadının yardımına Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda müşteri bekleyen taksi şoförleri koştu.

Yolcu taşıyan şoförler yaşlı kadını kasadan indirerek, gölge bir alana aldı. Yaklaşık 5 saat yolculuğun ardından Halep'ten Hatay'a gelebilen yaşlı kadın, bavulların arasında yaptığı çileli yolculuğa rağmen hem savaştan kaçtığı hem de çocuklarına kavuştuğu için oldukça mutluydu. Yolculuğu anlatan Türkiyye Kanniş, "Sabah 7'de Halep'ten yola çıktım ve Bab el-Hava Gümrük Kapısı'na kadar geldim. Sonrasında bir kamyonetin kasasına bindim. Türkiye kontrol noktasında da başka bir kamyonetin kasasına binip geldim. Tekerlekli sandalyem olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Zor bir yolculuk oldu. Allah'a çok şükür öyle veya böyle geldim. İç savaştan kaçıp geldim. Evimiz yıkıldı" dedi.
85 yaşındaki Türkiyye Kanniş daha sonra bir araya geldiği çocuk ve torunlarıyla, ikamet ettiği Konya'ya gitti.

 

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