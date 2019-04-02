Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya baba Mevlüt Can, kardeşi Ezgi Sevgi Can ile avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya gelmedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Davada söz alan duruşma savcısı, yargılama ile ilgili görüşünü açıkladı. Savcı,iki sanık polis memurunun resmi belgede sahtecilik ve resmi belgeyi bozma” suçlarını işlediklerini ve ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Can ailesinin avukatı Ercan Kanar ise savcının görüşüne kısmen katıldıklarını belirterek, sanık polis memurlarının amirleri ve diğer görevliler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklara ve şikayetçilere savcının görüşüne yönelik son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.