31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Partili Savcı Sayan, büyük farkla Ağrı Belediye Başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından gazeteci Mirgün Cabas attığı bir tivitte, "Bana 'N'aber, Savcı Sayan kazandı' diye gelmeyin. Adamın bundan sonra yaşayacağı yer Ağrı arkadaşlar. Başka sözüm yok" dedi. Ağrı'yı ve Ağrı'da yaşayanları aşağılayan mesaja Savcı Sayan da sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"HEY GİDİ HADSİZ ADAM"

Sayan, Mirgün Cabas'ı etiketleyip, "Hey gidi hadsiz adam" notunu düştüğü paylaşımında, "Sahip olduklarını hakir gören insan, elindekilere karşı ihanete meyillidir. Biz vatan toprağının her karışıyla gurur duyuyoruz. Ata, baba toprağımız Ağrı'ya hizmet etme fırsatı bize nasip oldu. Gururla, onurla hemşehrilerimize hizmet edeceğiz" ifadesine yer verdi.