Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde konutlardaki elektrik sayaçlarının yapı dışına taşınmasını istemeyen bir grup, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ) şantiyesine taşlı saldırıda bulundu.

DHA'nın haberine göre DEDAŞ, kaçak elektriği kullanımını önlemek ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek için Sur ilçesindeki Bağıvar Mahallesi'nde 3.5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, mahalledeki konutların elektrik sayaçları yapı dışına alınırken DEDAŞ ekibi saldırıya uğradı.

BİNAYI VE ARAÇLARI TAŞLADILAR

Mahallede toplanan kişiler, DEDAŞ'ın yüklenici firmasına ait şantiye binasına gelerek, taşlı saldırıda bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi şantiyenin binasını ve araçları taşlarken, bazıları ise merdivenle duvarı aşarak şantiyeye girmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Saldırı anı binanın içerisinde mahsur kalan çalışanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İçerideki personel, polisin çabası sayesinde saldırılardan yara almadan kurtuldu. Polis, grubu basınçlı suyla müdahale edip, havaya ateş açarak dağıttı.

Dicle Elektrik yetkilileri, Bağıvar Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 2 milyon lira zararın olduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:"Bağıvar'a 23 trafo ile ayda yaklaşık 5,5 milyon kilowatt elektrik enerjisi veriyoruz. Burada2 bin kayıtlı abonenin dışında 600 de kayıtsız abone var. Özellikle kış döneminde kayıt dışı kullanım yüzde 95´e dayanıyor. Sadece buradaki aylık ekonomik kayıp 2 milyon lirayı buluyor. Şirket olarak 3,5 milyon liralık yatırım yaparak elektrik şebekesini yeniledik. Yatırım tamamlanıp sıra sayaçların yapı dışına alınmasına gelince bazı guruplar, organize biçimde sosyal medya üzerinden örgütlenerek, bunu engellemek için harekete geçtiler. Bu gruplar, halkı kışkırtmak için sayaçlar direk üstü panolara alınınca tüketimlerinin ne olduğunun bilinemeyeceğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. İsteyen abone, şirketimizden alacağı bir şifre ile internet üzerinden kendisine ait elektrik tüketimini anlık olarak takip edebilir. Şebeke altyapımız buna uygundur."