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'Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu

Diyarbakır'daki bir esnafın 2016 yılında ucuza mal satma bahanesiyle 65 bin lira dolandırılması olayını araştıran ekipte yer alan polislerden biri, o tarihte güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi, 3 yıl sonra yolda karşılaşınca yakaladı. Olay, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi. Zanlının halk arasında 'Sazan Sarmalı' (işlerini birbirine dolaştırma) olarak bilinen yöntemle profesyonel dolandırıcılık yapmaya devam etti ortaya çıktı

Giriş: 13.02.2019 - 11:08 | Güncelleme:  DHA

İddiaya göre, Yasin Erdem 2016'da Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin işyeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğunu, çok sıkıştığı için bu ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Bilal C. içecekleri kendisinin alabileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Yasin Erdem, daha sonra Adana'da kuyumculuk yapan Zeki Ö.'yü arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyip, kuyumcunun hesap numarasını istedi. Şüpheli, Zeki Ö.'den aldığı hesap numarasını Bilal C.'ye vererek "Parayı bu hesap numarasına yolla, daha sonra sana vereceğim adrese kamyoneti yolla ve meşrubatları al" dedi.

 

Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Yasin Erdem, altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C. parasının bulunmasını istedi.



ANLAMI, İŞLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMA

İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı. İşyeri sahibi ise Ben kimseyi dolandırmadım, bir kişi benden 65 bin liralık altın almak istedi. Hesap numaramı verdim, para gelince de altınları teslim ettim dedi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerdeki kişinin eşgalini belirledi ve şüphelinin hiçbir suç kaydının olmadığını tespit etti. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin, 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığını ortaya çıkardı. Yasin Erdem aynı yöntemi kullanarak 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O.'nun da 65 bin lirasını dolandırdı.

POLİS FARK ETTİ, SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Yasin Erdem, 11 Şubat'ta ise, yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı. Şüpheli, Elimde 35 adet yoğuşmalı kombi var. Bunların piyasa değeri 150 bin lira, almak istersen kombiler Elazığ'da sana 65 bin liraya bırakırım dedi. Yasin Erdem ise yine Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. ise dolandırıldığını anlayınca polise gitti. Yasin Erdem ise, kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran ve güvenlik kamerasındaki Yasin Erdem olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Yasin Erdem sorguya alındı. Kuyumcular ise altınları alan kişinin Yasin Erdem olduğunu söyledi. Şüpheli ise, Ben kimseyi dolandırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim diyerek kendini savundu.
İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan Yasin Erdem tutuklandı.

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