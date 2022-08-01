Scooter kullanıcısı Dilara'nın ölümünde soruşturma tamamlandı! 0:00 / 0:00

DHA

Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akçelik'in alkolsüz olduğu, kazada her iki tarafından eşit derecede kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı.

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'scooterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.