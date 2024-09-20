Sean 'Diddy' Combs intihar gözetimine alındı

REDDETTİ

'Diddy' lakaplı 54 yaşındaki rap şarkıcısı, önceki gün Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

14 sayfalık iddianamede Sean Combs ve ortaklarının, "Kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları" belirtilmiş; şarkıcı ve ortakları "Seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundakçılık, rüşvet ve adaleti engelleme faaliyetlerine karışan bir suç örgütü kurmakla" suçlanmıştı.

Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "Kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" ileri sürmüştü.