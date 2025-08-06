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        Haberler Dünyadan Sean 'Diddy' Combs'un hukuk ekibi Donald Trump'a af başvurusu yaptı - magazin haberleri

        Diddy'nin hukuk ekibi Donald Trump'a af başvurusu yaptı

        Cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği için cezaevinde bulunan Sean 'Diddy' Combs'un hukuk ekibinden, Donald Trump'a af başvurusu itirafı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 14:46 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:46
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        Trump'a af başvurusu
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        Cinsel suç hükümlüsü, rapçi Sean 'Diddy' Combs'un avukatı Nicole Westmoreland, şarkıcının hukuk ekibi olarak, olası bir af konusunda görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump'la iletişime geçtiklerini doğruladı. Beyaz Saray ise Trump'ın şu anda Diddy'ye yönelik olası bir af teklifini değerlendirip değerlendirmediği konusunda bir yorum yapmadı.

        Donald Trump daha önce, Sean 'Diddy' Combs'un son yıllarda kendisinin siyasi duruşunu eleştirmesinin ardından rapçiye af teklifini değerlendirmenin zor olduğunu söylemişti.

        Müzik yapımcısı ve şarkıcı Sean 'Diddy' Combs, 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemede iki ayrı fuhuşa zorlama suçundan hüküm giymiş ve her bir suç için 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Combs, daha ciddi seks ticareti ve şantaj suçlamalarından beraat etmişti.

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        Diddy hakkında, "Sanıyorum özünde yarı masumdu" diyen Donald Trump, sözlerine; "Bir zafer kutluyordu ama sanıyorum o kadar da iyi bir zafer değildi" cümlesini eklemişti.

        ABD'li rapçi, 2017'de Daily Beast'e "Trump'ı gerçekten umursamadığını" söylemişti. 2020'de ise Donald Trump'ın ilk başkanlık seçiminde Joe Biden'a karşı kaybettiğinde; "Trump gibi beyaz adamların sürgün edilmesi gerektiğini" söylemişti. Sean 'Diddy' Combs; "Bir numaralı öncelik Trump'ı görevden almak" ifadesini kullanmıştı.

        Donald Trump, Sean 'Diddy' Combs hakkında; "Göreve aday olduğumda çok düşmanca davrandı" dedikten sonra, "Zor, biliyor musun? Biz insanız. Bazı şeylerin kararlarımızı etkilemesini istemeyiz, değil mi? Ama birini tanıyorsan ve aranız iyiyse, sonra aday olduğunda bazı korkunç açıklamalarda bulunmuşsa... Yani bilmiyorum. Bu, işi daha da zorlaştırıyor" diye konuşmuştu.

        Donald Trump ile Sean 'Diddy' Combs, 2000'lerde New York'ta aynı sosyal çevrelerde oldukları için arkadaştı ancak Combs, başkanlıktaki ilk döneminin ardından Trump'ı eleştirmeye başlamıştı.

        Sean 'Diddy' Combs, erkek seks işçileri ve kız arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok kişiyi cinsel ilişkiye zorlamak suçundan hüküm giydi. 3 Ekim'de şarkıcının kesin cezasının açıklanması bekleniyor.

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        #diddy
        #Donald Trump
        #af
        #cinsel saldırı
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