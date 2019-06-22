Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dün sabah saatlerinde bir limanda, iş arkadaşlarıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen Ş.Y., şirketin açtığı soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiğini iddia ettiği A.C.'nin (56) Döngel Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Ş.Y., evden çıkan A.C.'ye yanındaki tabancayla ateş etti. A.C., saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İKİ ARKADAŞI YARALANDI

DHA'daki habere göre buradan işten çıkarıldığı limanın önüne giden Ş.Y., mesai arkadaşları A.C. (39) ve R.Ç.'nin (27) de işten çıkmasını bekledi. Ş.Y., mesai çıkışında servislere doğru yürüyen A.C. ve R.Ç.'ye de ateş etti. A.C. karın boşluğundan, R.Ç. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

RUHSATSIZ SİLAHIYLA YAKALANDI

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan Ş.Y. için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, otomobilin plakasını belirledi. Düzenlenen operasyonla Ş.Y., Yuvacık yakınlarında boş bir arazide otomobilde, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ş.Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde iş arkadaşlarının kendisinin işten çıkarılmasına neden olduğunu söyledi. İşten çıkarıldığı için aile huzurunun bozulduğunu ifade eden Ş.Y., bu nedenle arkadaşlarını vurduğunu kaydetti. Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Ş.Y., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.