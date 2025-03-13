Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu, Feyza Civelek'i ziyaret etti

        Şebnem Bozoklu, Feyza Civelek'i ziyaret etti

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirmişti. Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasta ziyareti
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay, talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.

        Feyza Civelek, dün sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı. Oyuncu, ameliyat sonrasında; "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" dedi.

        'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #şebnem bozoklu
        #Feyza Civelek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!