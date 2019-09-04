Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinden eski manken Şebnem Schaefer, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen isimler arasında oldu. Akşam üzeri dostlarıyla bir mekanda bir araya gelen Şebnem Schaefer, restoran çıkışında objektiflere poz verdi.

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in yeni müzikal oyunu 'Eğlence Dünyası'yla sahnede olmaya devam edeceğini dile getiren Şebnem Schaefer, "Bu sezon 3 tane farklı tiyatro oyunuyla sahnedeyim. Buraya provadan çıkıp geldim. Benim için zorlayıcı ve keyifli bir süreç oyunculuk" sözleriyle tiyatro seyircisiyle bir araya gelmeyi ve sahnede olmayı sevdiğini ifade etti.

Objektiflere poz veren Şebnem Schaefer, daha sonra aracını valeden teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.