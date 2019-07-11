İşte Schaefer'in açıklamalarından satırbaşları:

Şebnem Schaefer, 2006 yılında "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" diyen eski sevgilisi Özcan Deniz'le davalık olmuştu. Schaefer konuyla ilgili, "Özcan'ın bir sitemi olmayabilir ama benim var. 17 yaşındaydım maalesef beni kötü bir duruma soktu. Artık aslında bir şey söylemek istemiyorum ama sorulunca söyleniyor. Özcan Deniz'le bir ilişkim olmadı. Biz Özcan'la hiç flört etmedik. Beraber değildik dedim her yerde ama hep eski sevgilisi diye yazılıyor. " ifadelerini kullandı.

"ÖZCAN ALAFRANGA EVLENDİ, ALATURKA BOŞANDI"

Schaefer, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliğini sonlandırmasıyla ilgili de; " Ben Özcan'ın boşanmasına değil evlenmesine şaşırmıştım. Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi alaturka boşandı." yorumunu yaptı.