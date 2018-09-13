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“Davalı ‘Orada Neler Oluyor’ adlı televizyon programında müvekkilim için, ‘Müvekkilime güveniyorum. İstenirse tekrar bekaret raporu alabiliriz. Mahkemeden Özcan Deniz’in biseksüel olup olmadığına ilişkin rapor isteyeceğiz. O, (Özcan Deniz) müvekkilim için deli raporu istedi. Bu müvekkilimi çok üzdü’ şeklinde meslek kurallarına tamamen aykırı, sır saklama yükümlülüğüne ters ve müvekkilimi küçük düşürücü açıklamalarda bulunmuştur. Bu durum basında “Deli raporu çıktı” şeklinde geniş yer bulmuş ve müvekkilimin itibarını sarsmıştır.”