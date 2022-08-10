Şebnem Schaefer: Claudia Schiffer ile akrabalığımız yok

"Claudia Schiffer ile akrabalığımız yok" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şebnem Schaefer, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Schaefer, sanatsal bir film çekimi için Sapanca'ya gideceğini söyledi.

Şebnem Schaefer, "Filmin yapımcıları Amerikalı olacak. Festivallerde gösterilecek bir film çekeceğiz. Filmde Türk oyuncular da var." diye konuştu.

"CLAUDIA SCHIFFER İLE AKRABALIĞIMIZ YOK"

Amerikalı oyuncu Claudia Schiffer'in soyadı ile kendi soyadının bir 'f' harfi sebebiyle farklı olduğunu söyleyen Schaefer, "Benim soyadım 'Schaefer', 'Çoban' demek. Onun soyadı 'Schaeffer' o da 'Gemici' demek." dedi.

Soyadı benzerliği yüzünden pek çok kez açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Şebnem Schaefer, "Bana 'Bir yakınlığınız var mı?' diye soranlar oluyordu. Yok hatta soyadımızdaki bir fazla 'f' yüzünden soyadımız da çok farklı anlama geliyor." ifadelerini kullandı.