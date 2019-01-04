Şebnem Schaefer: Emniyet Teşkilatı'na teşekkür ederim

Güzel manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, önceki akşam Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Şebnem Schaefer, “Yılbaşı gecesi dışarıda eğlenerek geçirdim. Her yerde polis olması beni çok rahatlattı. Kendimi güvende hissettiğim için rahatlıkla dışarıda dolaştım. Sizlerin aracılığıyla Emniyet Teşkilatı'na çok teşekkür etmek istiyorum" dedi