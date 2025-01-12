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        Haberler Magazin Seçil Gür: 7 aydır tacize uğruyorum - Seçil Gür kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? Magazin haberleri

        Seçil Gür: 7 aydır tacize uğruyorum

        Şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. Bu kişinin herkes tarafından tanınan biri olduğunu söyleyen Gür; "Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:01
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        "7 aydır tacize uğruyorum"
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        Seçil Gür, 7 aydır herkesin tanıdığı biri tarafından sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

        "DURMAK BİLMİYOR"

        Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

        "MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

        "Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür, son olarak sözlerini; "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadeleriyle sonlandırdı.

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