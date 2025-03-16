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        Haberler Magazin Seçil Gür'ün annesi vefat etti

        Seçil Gür'ün acı günü

        Seçil Gür'ün annesi vefat etti. Gür, acı haberi "Anneciğimiz melek oldu. Dualarımızla huzur içinde uyu benim Firuze'm" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:30
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        Seçil Gür'ün acı günü
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        Seçil Gür, anne acısıyla sarsıldı. Annesini kaybıyla sarsılan Gür, vefat haberini de sosyal medya hesabından yayımladı.

        Annesiyle olan fotoğrafını yayımlayan Seçil Gür; "Anneciğimiz melek oldu. Bir sayfa bu son story'le (hikâye) kapanıyor. Dualarımızla huzur içinde uyu benim Firuze’m" ifadelerini kullandı.

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