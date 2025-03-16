Seçil Gür, anne acısıyla sarsıldı. Annesini kaybıyla sarsılan Gür, vefat haberini de sosyal medya hesabından yayımladı.

Annesiyle olan fotoğrafını yayımlayan Seçil Gür; "Anneciğimiz melek oldu. Bir sayfa bu son story'le (hikâye) kapanıyor. Dualarımızla huzur içinde uyu benim Firuze’m" ifadelerini kullandı.