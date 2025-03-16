Seçil Gür'ün acı günü
Seçil Gür'ün annesi vefat etti. Gür, acı haberi "Anneciğimiz melek oldu. Dualarımızla huzur içinde uyu benim Firuze'm" sözleriyle duyurdu
Giriş: 16.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:30
Seçil Gür, anne acısıyla sarsıldı. Annesini kaybıyla sarsılan Gür, vefat haberini de sosyal medya hesabından yayımladı.
Annesiyle olan fotoğrafını yayımlayan Seçil Gür; "Anneciğimiz melek oldu. Bir sayfa bu son story'le (hikâye) kapanıyor. Dualarımızla huzur içinde uyu benim Firuze’m" ifadelerini kullandı.
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