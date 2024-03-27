SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

31 Mart Pazar seçim günü İstanbul az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Pazar sabahı hava sıcaklığı 12°C, gün içinde ise 18°C’ye yükselecek.

Ankara’da hava sabah bulutlu, gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Başkentte sıcaklıklar erken saatlerde 10°C, gün içinde ise 22°C tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 7 ila 10°C üstünde sıcak hava Ege’ye ve Akdeniz’e adeta yazı getiriyor. Pazar gününü İzmir 25°C, Antalya 27°C, Adana 30°C gibi sıcaklıklarda geçirecek.

Karadeniz’in batısı 25°C, orta ve doğu kesimleri 15 ila 20°C arasında seyredecek. Kuzey ve doğu bölgelerde de hava çoğunlukla güneşli, doğuda pazar sabahı erken çıkanları 0°C gibi soğuk bir hava karşılayacak. Ancak gün içinde Erzurum bile 17°C’ye kadar yükselecek.

Seçim günü ülke genelinde yağışın beklenmediği, yaz provası gibi hava koşullarıyla geçecek görünüyor.