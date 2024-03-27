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        Haberler Gündem Seçime kaç gün kaldı, Yerel seçim ne zaman ve hangi tarihte? 2024 YSK seçim takvimi belli oldu! Mahalli İdareler Seçim Sayacı

        Seçime kaç gün kaldı? 2024 YSK Yerel seçim ne zaman, hangi gün? Seçim takvimi belli oldu!

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi işlemeye devam ederken yerel seçime sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, sandıklara giderek tercihlerini belirleyecek ve yerel yönetimleri belirleyecekleri isimlere oy verecekler. YSK tarafından açıklanan seçim takvimi ile yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki Seçime kaç gün kaldı, Yerel seçim ne zaman, hangi gün? 2024 YSK seçim takvimi belli oldu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:15
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        Yerel seçime sayılı günler kala seçim günü takvimi merak ediliyor. YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2024 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. İşte Mahalli İdareler Seçim Sayacı seçim günü takvimi 2024

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        YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

        Yerel seçimler, 31 Mart 2024'te yapılacak. 2024 Yerel seçimlerine 27 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla 4 gün kaldı.

        İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

        - Büyükşehir Belediye Başkanı

        - İl Belediye Başkanı

        - İlçe Belediye Başkanı

        - Belde Belediye Başkanı

        - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

        - Mahalle muhtarları

        - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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        31 MART OY VERME SAATLERİ

        YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

        Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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        2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

        Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

        Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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