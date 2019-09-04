Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; manken Seçkin Piriler, önceki akşam Cihangir'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Piriler, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Piriler, "Tatil bitti. Artık iş ve çocuklarımın okulları, dersleri ile ilgileneceğim. Zaten çok yakında artık beni televizyon dizilerinde göreceksiniz. Yeni bir projeye başlıyorum" dedi.

Muhabirlerin "Seçkin Hanım dizilerde oynayacaksınız, sizin de bir kırmızı çizginiz var mı? Bazı oyuncular 'Sevişme sahnesi istemiyorum' diyor. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Piriler, "Artık öyle şeyler yok, çekilmiyor biliyorsunuz. RTÜK var. Elbette benim de kırmızı çizgim var" yanıtını verdi.