Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den boşanmasına rağmen gündemden düşmeyen Seçkin Piriler, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp çıkacağı tatil öncesi alışveriş yaptı.

Çocuklarının şu anda babaları ile birlikte olduğunu söyleyen Piriler, "Önümüzdeki ay çocuklarımla beraber tatile çıkacağız kısmetse. Onlar şu anda babalarının yanında. Ben de çıkacağımız tatil öncesi hem onlar, hem de kendim için alışverişe geldim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, yeni sezonda sürpriz bir tiyatro oyunu ile sahnelerde olacağı müjdesini de veren Seçkin Piriler, tatil dönüşünde tiyatro oyunu için çalışmalara başlayacağını söyledi.