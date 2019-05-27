Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda ile birlikte önceki akşam Şişhane’deki bir mekandaydı. Eşinin ardından mekanı terk eden Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze’nin iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler ile yaşadığı kavga hakkında konuştu.



"ÇOK ÜZÜLDÜK"



Ural, “Üzücü tabi. Çok üzüldük. İki kişinin arasında yaşanan bir konu, konuşmak doğru olmaz. Yargıya intikal ettiği için konuşmak da doğru olmaz” dedi.







"KAAN ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR"



Kaan Tangöze’nin Seçkin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan’ı eski gibi göremediğini söyleyen Kıvılcım Ural, “Doğru, eskisi gibi göremiyor. Ama bu dönemde önemli olan çocukların sağlığı. İnşallah çocuklar iyi bir şekilde, kendi istedikleri gibi babalarını görmeye devam eder. Herkes mutlu olur. Çocuklar ayrıdır, anne babanın yaşadıkları ayrıdır. Önemli olan onların sağlığı ve mutluluğu” dedikten sonra eşiyle birlikte evinin yolunu tuttu.







"BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE DÖVDÜ"



Manken Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında boşandığı Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek karakola başvurmuştu. Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'ın üstündeki davayı geri çekme teklifine olumsuz yanıt veren Piriler'in, Tangöze tarafından çocukları önünde şiddet gördüğü iddia edilmişti. Yaşanan tüm olaylardan sonra soluğu karakolda alan manken, çocuklarının babasından şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi oldu ve darp raporu almıştı.







"GERÇEK ÇOK YAKINDA ORTAYA ÇIKACAK"



Çıkan haberlerin ardından ertesi gün Kaan Tangöze de Etiler’de karakoldan çıkarken görüntülenmişti. Kısa bir açıklama yapan Tangöze, kendisinin şiddet gördüğünü ve suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Şarkıcı, "Her şey çocuklarım için, çocuklarım için katlanıyorum. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Kendisi beni darp etti" demişti.