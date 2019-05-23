Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski eşi Seçkin Piriler ile yaşadığı zor günlerle gündemden düşmeyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki akşam müdavimi olduğu Asmalımescit’te görüntülendi.

EŞİNİN ARKASINA SAKLANDI



Şarkıcı eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile akşam gezintisine çıkan Tangöze’nin morali patlayan flaşlarla ile bozuldu. Fotoğraflarının çekilmesiyle kendisini eşinin arkasına atan Tangöze, görüntü vermek istemese de fotoğraflanmaktan kurtulamadı.



Eski eşi Seçkin Piriler’e şiddet uyguladığı iddia edilen Tangöze, “Seçkin Hanım’ın şiddet gördüğünü söylüyor. İddialar doğru mu?” şeklinde kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakarak gözlerden kayboldu.







"BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE DÖVDÜ"



Manken Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında boşandığı Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek karakola başvurmuştu. Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'ın üstündeki davayı geri çekme teklifine olumsuz yanıt veren Piriler'in, Tangöze tarafından çocukları önünde şiddet gördüğü iddia edilmişti. Yaşanan tüm olaylardan sonra soluğu karakolda alan manken, çocuklarının babasından şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi oldu ve darp raporu almıştı.



"GERÇEK ÇOK YAKINDA ORTAYA ÇIKACAK"



Çıkan haberlerin ardından ertesi gün Kaan Tangöze de Etiler’de karakoldan çıkarken görüntülenmişti. Kısa bir açıklama yapan Tangöze, kendisinin şiddet gördüğünü ve suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Şarkıcı, "Her şey çocuklarım için, çocuklarım için katlanıyorum. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Kendisi beni darp etti" demişti.



