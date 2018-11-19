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"BUNU BANA NASIL YAPAR?"

Yaşananları geçen hafta yakın dostlarına anlatan Seçkin Piriler’in, “Meral’i sevgilimle mesajlaşırken yakaladım. Bana yanlış yaptı. Kendisi de itiraf etti zaten. Bunu bana nasıl yapar? Kavga haberleri çıktığı sırada konuşmamam için eski kayınvalidemi arayarak resmen beni tehdit etti” diyerek dostlarına dert yandığı iddia edildi.