Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Seçkin Piriler, oğlu Hakan Tangöze ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Piriler, oğlu ile bir süre mağazaları dolaştı. Anne - oğul, daha sonra yemek yedi.

Ardından tekrar mağazaları dolaşan Seçkin Piriler ile oğlu Hakan Tangöze, oradan ayrıldı.