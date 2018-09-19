Seçkin Piriler yakın arkadaşı Meral Kaplan'ı affetmedi

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Seçkin Piriler, "Sizden özür dileyen Meral Kaplan'la barıştınız mı?" sorusuna sinirlendi. "Bu konularla ilgili konuşmuyorum" diyen Piriler, arkadaşını affetmediğini gösterdi