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        Haberler Gündem Güncel Ünlü şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı: Kendisini bu sözlerle savundu

        Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin dava

        İstanbul Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Somer Sivrioğlu, "18 Mayıs'ta yurt dışından Türkiye'ye geldim, 3 gün sonra olay yaşandı. Dışarıdan bakıldığında istinat duvarının tehlikeli olduğu anlaşılmıyordu. İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz arasında olduğunu tahmin edemedim. Restoranla duvar arasında bir metre mesafe farkı olduğundan istinat duvarının sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu düşündüm. Tehlikeli olduğunu bilseydim ben zaten kiralamazdım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:07
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        Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı
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        İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Somer Sivrioğlu ve Kadri Berk Cemal ile tarafların avukatları katıldı.

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        Mahkeme başkanı bilirkişi raporunda, mülk ve restoran sahipleri ile denetim eksikliği nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de kusurlu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

        Somer Sivrioğlu'nun avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübranur Aslan'ın dosyada gizlilik kararı verilerek duruşmaların kapalı yapılması yönündeki talebi mahkemece kabul edilmedi.

        Duruşmada savunma yapan Somer Sivrioğlu, ortağı Kadri Berk Cemal ile devraldıkları restoranı çok az tadilat yaptıktan sonra açtıklarını söyledi.

        Sidney'de yaşadığını, Türkiye'ye program nedeniyle geldiğini belirten Sivrioğlu, "18 Mayıs'ta yurt dışından Türkiye'ye geldim, 3 gün sonra olay yaşandı. Dışarıdan bakıldığında istinat duvarının tehlikeli olduğu anlaşılmıyordu. İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz arasında olduğunu tahmin edemedim. Restoranla duvar arasında bir metre mesafe farkı olduğundan istinat duvarının sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu düşündüm. Tehlikeli olduğunu bilseydim ben zaten kiralamazdım." ifadelerini kullandı.

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        Sanık Kadri Berk Cemal, Aralık 2021'de alt kiralama aşamasındayken restoranın çevresinin durumuna ilişkin inceleme yaptırmadıklarını söyledi.

        İstinat duvarının dışarıdan incelendiğinde tehlike arz etmeyecek şekilde göründüğünü, aksi durumda önlemleri alacaklarını dile getiren Cemal, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları tarafından ortaya konan haritaya göre, istinat duvarının İBB'nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Burhan Köroğlu, maktul Ahmad Muhammed Salem Lubbad ve beraberindeki 4 kişiyle yürürken restoranın duvarının patlar gibi yıkıldığını, duvara yakın olan maktulün üzerine çok fazla taş düştüğünü anlattı.

        Müşteki avukatı Nisa Serin, sanık Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşadığını yalnızca belirli zamanlarda Türkiye'ye geldiğini belirterek, sanığın tutuklanmasını veya yurt dışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sivrioğlu hakkındaki tutuklama ve adli kontrol talebini, kaçma ve delilleri yok etme değiştirme ve gizleme şüphesi oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.

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        Sanık Kazım Evirgen hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları'na yazı yazarak, restoran ve istinat duvarı sınırını gösteren haritanın mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.

        Çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise öldüğü belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.

        İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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        #haberler
        #Somer Sivrioğlu
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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