Şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle tatilde
Ayşe Özyılmazel ile yollarını ayıran şef Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de yeni sevgilisiyle birlikte açtı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; ünlü şef Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.
Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisi ile birlikte önceki gün Dalyan'da görüntülendi.
Somer Sivrioğlu, güneşlenirken, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark etti.
Ünlü şef, ardından sırtını döndü. Bu anlar da ise sevgilisi onu öpücüklere boğdu.
Çift, uzun süre şezlongda sohbet edip zaman geçirdi.
Sıcak havaya dayanamayan sevgililer, ardından soluğu denizde aldı.
Somer Sivrioğlu ile sevgilisi, deniz çıkışı havlularını alarak şezlonglarına geçti. Çift, bir süre sonra da plajdan ayrıldı.
Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya gelmişti.
Somer Sivrioğlu, boşandıktan sonra şarkıcı - yazar Ayşe Özyılmazel ile bir süre aşk yaşamıştı.