Sefirin Kızı 35 son bölümünde; Sancar hapishaneye giriyor, Nare ve Gediz ise Sancar'ı kurtarmaya çalışıyor. Peki Sefirin Kızı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 35. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.