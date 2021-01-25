Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti. Dizideki Gediz karakteri öldü, böylece Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmış oldu.

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Uraz Kaygılaroğlu diziden neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu,İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.