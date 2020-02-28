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Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı konusu ne? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı

Star TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin mottosu 'Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan'. İşte Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilenler...

SEFİRİN KIZI  KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir"

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

- ENGİN AKYÜREK (SANCAR EFEOĞLU)

- NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU (NARE ÇELEBİ)

- URAZ KAYGILAROĞLU (GEDİZ IŞIKLI)

- DOĞUKAN POLAT (YAHYA)

- HİVDA ZİZAN ALP (ELVAN EFEOĞLU)

- ÖZLEM ÇAKAR YALÇINKAYA (REFİKA IŞIKLI)

- ERHAN ALPAY (AKIN VARDARLI)

- ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ (GÜVEN ÇELEBİ)

- GONCA CİLASUN (HALİSE EFEOĞLU)

- TÜLİN YAZKAN (MENEKŞE EFEOĞLU)

- ESRA KIZILDOĞAN (ÜGE IŞIKLI)

- CEMRE ÖKTEM (ZEHRA EFEOĞLU)

- EDİP TEPELİ (KAVRUK ÖMER)

- BEREN GENÇALP (MELEK ÇELEBİ)

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR? 

Sefirin Kızı disisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca İstanbul ve Montenegro'nun başkenti Podgorica'da da çekiliyor. 

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