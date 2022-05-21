İş Sanat’ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerinde bu ay Sait Faik’in beş hikâyesi yer alacak. 23 Mayıs Pazartesi, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksekkaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural(çello) eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.