- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yenikapı Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi'nde eğlenceden dönen Selin Çelik (25),Burcu Nihan Barshan (36) ve Gökçen Tuncay (39),kol kola yürüdükleri sırada Mert K.'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.
KENDİNİ SAVUNMUŞ
Mert K., gözaltına alınarak götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde Yenikapı Sokak'ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, "Olayın olduğu yerde, arkası dönük ve kol kola yürüyen, isimlerini polis merkezinde öğrendiğim kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen'in yanağına, sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
ADLİ KONTROL GETİRİLEREK, SERBEST BIRAKILDI
Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen Mert K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SALDIRI ANINI ANLATTI
Antalya'da kadın kuaförü Mert K.'nin (22),tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan 3 kadından Gökçen Tuncay, yaşadığı dehşet dolu anları DHA'ya anlattı.
Cumartesiyi pazara bağlayan gece Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde Selin Çelik ve Burcu Nihan Barshan ile yemek yedikten sonra eve dönmek için yürüdüklerini belirten Gökçen Tuncay, bir anda arkadan gelen bir kişinin yüzüne yumruk attığını söyledi. Aldığı darbenin etkisiyle sendelediğini anlatan Tuncay, "Ne olduğunu anlamak için arkamı döndüm. Tanımadığım saldırgan bana tekme atmaya başladı. Sol elime yumruk ve tekme darbesi aldım. Elimde çatlak var. Yine karnıma ve sırtıma tekme attı. Çevreden gelenler bana yardım etti" dedi.
YERDE TEKMELEDİ
Şüphelinin bununla yetinmeyip bu kez Selin Çelik'e saldırdığını kaydeden Tuncay, "Selin, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Saldırgan yerde de tekmelemeye devam etti. Çevredekiler müdahale edince bu kez de Burcu Nihan Barshan'a yöneldi" diye konuştu.
Gökçen Tuncay'ın avukatı Oğuzhan Tokatman ise saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan şiddetin hiç bir nedeni olmadığını anlatan Tokatman, şunları kaydetti:
"Yaşanan şiddetin boyutu o kadar büyük ki müvekkillerimden Burcu Nihan Barshan'ın kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Diğer müvekkillerim de ağır darbeler almışlar. Şiddetin boyutuna bakıldığında yaralanma değil, direkt öldürmeye teşebbüs eylemidir. Çünkü müvekkillerim yere düştükten sonra da vurma eylemi devam etmiştir. Gülmesi, mini etek giymesi gibi sudan sebeplerle kadına şiddetin meşrulaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, sebepsiz şekilde kadına şiddetin uygulandığı tek olay bu. Olay böyleyken alt sınırı 5 yıl hatta öldürmeye teşebbüse sokulduğunda 10 yıla kadar çıkan bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.