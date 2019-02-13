Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yenikapı Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi'nde eğlenceden dönen Selin Çelik (25),Burcu Nihan Barshan (36) ve Gökçen Tuncay (39),kol kola yürüdükleri sırada Mert K.'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu belirlendi.Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barslan, polise verdiği ifadesinde, "Şirket yemeğinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kaleiçi'nde geziyorduk. Yenikapı Sokak'ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.Gökçen Tuncay da Mert K. olduğunu öğrendikleri kişinin saldırısına uğradıklarını söyleyerek, "Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Arkamı dönüp, neden vurduğunu sormama fırsat vermeden yine saldırdı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak, bu kez arkadaşım Selin'in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu'yu yumrukladı. Burcu yere düşünce de başına ve karnına tekme vurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu.Selin Çelik ise Kaleiçi'nde beraberindeki iki arkadaşının koluna girerek, yürüdüğü sırada tanımadıkları Mert K.'nin arkadan yaklaşıp, önce Gökçen Tuncay'ın ensesine sonra da kendi ensesine bir şeyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi"Arkadan geldiği için yumruk mu attı, yoksa başka bir cisimle mi vurdu göremedim. Bu kişi Gökçen'in yanağına yumruk attı. Burcu'nun da suratına yumruk, karnına tekme savurdu. Yere düştükten sonra da başına ve karnına tekme attı. Burcu bayıldı. Bu arada, Mert denen kişiyi yanındakiler uzaklaştırmaya çalıştı. Biz 'Onu götürmeyin. Polis çağırdık' dedik. Bunun üzerine tekrar bize saldırmak istedi. Ancak arkadaşları onu tuttu. Bu şahıs ayrıca çok hakaret etti. Ancak olayın etkisi ile neler söylediğini hatırlamıyorum"





KENDİNİ SAVUNMUŞ



Mert K., gözaltına alınarak götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde Yenikapı Sokak'ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, "Olayın olduğu yerde, arkası dönük ve kol kola yürüyen, isimlerini polis merkezinde öğrendiğim kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen'in yanağına, sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.



ADLİ KONTROL GETİRİLEREK, SERBEST BIRAKILDI



Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen Mert K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SALDIRI ANINI ANLATTI



Antalya'da kadın kuaförü Mert K.'nin (22),tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan 3 kadından Gökçen Tuncay, yaşadığı dehşet dolu anları DHA'ya anlattı.



Cumartesiyi pazara bağlayan gece Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde Selin Çelik ve Burcu Nihan Barshan ile yemek yedikten sonra eve dönmek için yürüdüklerini belirten Gökçen Tuncay, bir anda arkadan gelen bir kişinin yüzüne yumruk attığını söyledi. Aldığı darbenin etkisiyle sendelediğini anlatan Tuncay, "Ne olduğunu anlamak için arkamı döndüm. Tanımadığım saldırgan bana tekme atmaya başladı. Sol elime yumruk ve tekme darbesi aldım. Elimde çatlak var. Yine karnıma ve sırtıma tekme attı. Çevreden gelenler bana yardım etti" dedi.



YERDE TEKMELEDİ



Şüphelinin bununla yetinmeyip bu kez Selin Çelik'e saldırdığını kaydeden Tuncay, "Selin, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Saldırgan yerde de tekmelemeye devam etti. Çevredekiler müdahale edince bu kez de Burcu Nihan Barshan'a yöneldi" diye konuştu.

Saldırıdan en çok Burcu Nihan Barshan'ın zarar gördüğünü aktaran Gökçen Tuncay, arkadaşı yere düştükten sonra Mert K.'nin başına tekme attığını söyledi. Mesleği kadın kuaförü olan bir kişinin kadına karşı şiddet uygulamasına anlam veremediğine değinen Tuncay, "Kendisini daha önce hiç görmedik. Yolda yürürken bir anda saldırdı. Arkadaşım yere düştükten sonra başını, karnını ve vücudunun çeşitli yerlerini tekmeledi. Çevredekiler müdahale etmek istedi. Elbiselerini çıkararak saldırısını sürdürdü" dedi.

Gökçen Tuncay'ın avukatı Oğuzhan Tokatman ise saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan şiddetin hiç bir nedeni olmadığını anlatan Tokatman, şunları kaydetti:

"Yaşanan şiddetin boyutu o kadar büyük ki müvekkillerimden Burcu Nihan Barshan'ın kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Diğer müvekkillerim de ağır darbeler almışlar. Şiddetin boyutuna bakıldığında yaralanma değil, direkt öldürmeye teşebbüs eylemidir. Çünkü müvekkillerim yere düştükten sonra da vurma eylemi devam etmiştir. Gülmesi, mini etek giymesi gibi sudan sebeplerle kadına şiddetin meşrulaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, sebepsiz şekilde kadına şiddetin uygulandığı tek olay bu. Olay böyleyken alt sınırı 5 yıl hatta öldürmeye teşebbüse sokulduğunda 10 yıla kadar çıkan bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık"