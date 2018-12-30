Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi.

Kazada, otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Şehit babası Hasan Avcı

DHA'nın haberine göre; yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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