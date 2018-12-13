Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. DHA'nın haberine göre, polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.



"OĞLUM HER KESİMDEN SAYGI GÖRDÜ"

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı taziye çadırında emekli emniyet müdürü baba Ertuğrul Verdi, oğlunun görev yaptığı her yerde toplumun tüm kesimi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Oğlum, her kesimden saygı gördü. Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi, beni arayıp 'Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm' dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" dedi.



"KEŞKE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜP DE ÖLSEYDİ"

Yaşananlara tepki gösteren acılı baba Ertuğrul Verdi, "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.



"DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANIYDI"

Bu arada, şehit Verdi'nin eşi Leyla Verdi de bazı yakınları ile birlikte Mezitli Mezarlığı'na giderek eşinin kabri başında dua etti. Eşitinin herkes tarafından takdir edilen bir kişi olduğunu belirten Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı."







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