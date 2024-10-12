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        Erzincan'da şehit meslektaşları için fidan diktiler

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yâd edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:48
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        Şehit meslektaşları için fidan diktiler
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        Erzincan'da kadın polisler, şehit olan meslektaşlarının anısına fidan diktiler.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan diktiler.

        Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yâd edildi.

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