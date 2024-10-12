Erzincan'da şehit meslektaşları için fidan diktiler
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yâd edildi
Giriş: 12.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:48
Erzincan'da kadın polisler, şehit olan meslektaşlarının anısına fidan diktiler.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan diktiler.
Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yâd edildi.
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