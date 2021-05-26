Dehşet! Uygulama noktasında durmadı! Polisi şehit etti! 0:00 / 0:00

AA

Yalova-Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48),"dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç çarptı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, YAKALANDI

Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

CENAZESİ KOCAELİ'NE GÖNDERİLECEK

Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.