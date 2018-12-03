Selami Şahin ile Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Zeki Müren takmış

Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı. Geçtiğimiz akşam Habertürk TV'de yayınlanan 'Başrol' programının Zeki Müren Belgeseli'nde yer alan fotoğraflar büyük beğeni topladı