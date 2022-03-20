Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin, kendisinin izinden giden oğlu Lider Şahin ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı "Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor" diyerek 37 yaşındaki Şahin'in veliahtı olduğunu açıkladı

HABERTURK.COM
  • 01
    Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selami Şahin ve Burcu Güneş, dün akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, kendisinin izinden giderek şarkıcı olan oğlu Lider Şahin hakkında da konuştu.
  • 02
    Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

    "EVLAT GİBİSİ YOK!"

    73 yaşındaki usta sanatçı, "Bu gece Lider'le aynı sahneyi paylaşacağız bu sebeple ayrıca bir heyecanlıyız." dedi 

    Geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte seslendirdiği 'Rezil Rüsva' adlı şarkı ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Selami Şahin, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Evlat gibisi yok. Her zaman söylerim, ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Oğlum Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor. En son yaptığı 'Rezil Rüsva' adlı şarkısının son kısmında birlikte düet yaptık. Şarkının geri dönüşleri çok güzel. Telefon yağıyor herkesten, şarkıyı çok beğeniyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir şarkı müzikseverlerin beğenisini kazandığı zaman sevilir. Umarım oğluma bundan sonra yapacağı şarkılar daha da büyük tecrübeler kazandırır.

    Duygu dolu anlar yaşayan Şahin ayrıca oğlunun veliahtı olduğunu ilan etti.

     
  • 03
    Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

    "BABAMLA DÜET YAPMAK BENİM EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

    Babası Selami Şahin'in bu sözlerinin ardından konuşan Lider Şahin de "Onun sahnesinde 10 yıl back vokal yaptım. Onunla düet yapmak benim en büyük hayalimdi. Şimdi babamdan ve en önemlisi de sanatçı Selami Şahin'den böyle sözler duymak beni gururlandırıyor. Bugün ilk kez canlı okuyacağız şarkımı ve bu anı ömrüm boyunca unutmayacağıma eminim." ifadelerini kullandı.
  • 04
    Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

    "BURCU KARDEŞİME BİR ŞARKI DAHA VERMEK İSTİYORUM"

    Selami Şahin daha sonra "Bu gece hem oğlum hem de Burcu kardeşim ile düet yaptık. Allah nasip ederse Burcu kardeşime yepyeni bir şarkı daha vermek istiyorum." dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.