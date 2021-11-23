Aslında bu tür bir paylaşım yapmayı planlamadığını belirterek söze başlayan Mandy Teefey, Enterpreneur Dergisi'nin kapağı için kızıyla verdiği pozdan sonra kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine böyle bir paylaşım yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Teefey, "Üç buçuk hafta önce çift taraflı zatürre nedeniyle tedavi gördüğüm hastaneden çıktım. Bana sadece birkaç günlük ömrüm kaldığı söylenmişti." diye konuştu.