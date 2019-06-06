Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selfie yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

İHA

Bursa'da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.

selfie

Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Arslan (17),piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Arslan, selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Arslan, şelale suyunun biriktiği yere düştü.

Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği'nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu. Sudan çıkartılan cansız beden yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini yaraladı
GÜNDEMTartıştığı kardeşini öldürdü
TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
GÜNDEMTEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Binali Yıldırım: Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz
GÜNDEMBinali Yıldırım'dan "Kürdistan" açılımı
Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
GÜNDEMTrenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü
GÜNDEMOtobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan suç duyurusu
GÜNDEMMilli Savunma Bakanlığı'ndan o sözler için suç ...
Korkunç tablo! Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
GÜNDEMBayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 ...
Kayalıklardan düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEMKayalıklardan düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bayram tatili ne zaman bitiyor? Yarın resmi tatil mi? 7 Haziran 2019 okullar tatil mi?
GÜNDEMBayram tatili ne zaman bitiyor?
Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı
GÜNDEMSülfürik asit yüklü tanker devrildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X