Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Arslan (17),piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Arslan, selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Arslan, şelale suyunun biriktiği yere düştü.

Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği'nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu. Sudan çıkartılan cansız beden yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.