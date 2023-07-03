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Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iş insanı Selin Ciğerci, tatilden bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Bazı kişilerden eleştiri alan Ciğerci'nin pozuna, oyuncu Demet Özdemir destek yorumu attı.

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  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    İş insanı olan ve Instagram'da da fenomen haline gelen Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Ciğerci, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    Instagram hesabında 4.4 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci'nin yayınladığı bikinili gönderilerine bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi. Oyuncu Demet Özdemir, Ciğerci'nin gönderisine yorum göndererek kendisine destek olduğunu belirtti.
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    Yaptırdığı estetiklerle ve verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci'nin bikinili pozuna Demet Özdemir'den: "Sana bak ama" yorumu ve ateş emojisi geldi.
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    Demet Özdemir'in yorumunun altına Selin Ciğerci ise: "Seda ve Safiye abla gibi hep öyle iltifatlar edelim birbirimize, benim dünyalar güzeli arkadaşım" cevabını verdi.
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    İşte Selin Ciğerci'nin bikinili pozu...
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

    Demet Özdemir'in Selin Ciğerci'nin gönderisinin altına yaptığı yorum...
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!
  • Selin Ciğerci bikinili pozlarını yayınladı! Ünlü isme gelen tepkilere Demet Özdemir kayıtsız kalamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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