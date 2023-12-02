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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma başlatıldı! -

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında, yeni soruşturma başlatıldı. Çağlayan Adliyesi'nce başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi'nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:18
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        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
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        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar gündeme bomba gibi düşüyor.

        ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAŞANDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nişantaşı’nda oturduğu belirtilen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

        BİR SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILDI

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        Bu çerçevede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NCE YÜRÜTÜLÜYOR

        Çağlayan Adliyesi’nce başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi’nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

        Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı öğrenildi.

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        #Selin Ciğerci
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