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Güzeller tatilde: Plajlar podyuma döndü...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene geç açılan tatil sezonu, bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle başladı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları da haziran ayıyla birlikte tatile çıktı. Ünlü isimler, renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı

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  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    HANDE ERÇEL

    Son dönemde Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ise kardeşi Gamze Erçel ile Alaçatı'da tatil yapıyor.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Güzel oyuncu, yayınladığı karelerine 'Nerede kalmıştık?' notunu düştü.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    VOLKAN DEMİREL - ZEYNEP SEVER DEMİREL

    Tatil sezonunu Antalya'da açan Volkan Demirel - Zeynep Sever Demirel çiftinin son durağı ise Bodrum oldu.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    2009 Belçika Güzeli, tatilinden renkli kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    SELİN ŞEKERCİ

    Ünlü oyuncu Selin Şekerci (33), tatil için soluğu Muğla'da aldı. Bozburun'a giden Şekerci, objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Desenli bir bikini üstü giymeyi tercih eden oyuncu, plaj kombinini kimono, kolye ve güneş gözlüğü ile tamamladı. 
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Şekerci'nin "Kimonolar vardır." notuyla paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    ÖZLEM YILDIZ

    Bodrum müdavimi olan Özlem Yıldız, bu seneyi de Bardakçı Koyu'nda açtı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile tatil yapan 41 yaşındaki sunucu fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    ŞÜKRAN OVALI

    Oyuncu Şükran Ovalı da eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte soluğu Ege'de aldı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Çeşme'de tatil yapan Ovalı, bu fotoğrafında Hande Erçel'e poz verdi.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    TÜRKÜ TURAN

    Oyuncu Türkü Turan, tatil sezonunu Muğla'da açtı. Bikinisinin üzerine pareo giyen ünlü isim, objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Turan, gönderisine "Doğal ortamına kavuşmuş mutlu bir birey."  ifadelerini not düştü.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    ASENA TUĞAL 

    Asena Tuğal da tatil sezonunu Bodrum'da açan isimlerden. Ünlü oyuncu, iskelede çekilen fotoğrafını "Herkese göre evrendeki tek sabit nokta kendisi..." notuyla yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    İREM DERİCİ

    Şarkıcı İrem Derici de Alaçatı'da tatil yapıyor. Siyah bikini giymeyi tercih eden ünlü popçu, çektiği selfie'yi de sosyal medyadan yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    DEREN TALU

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Alaçatı'da tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Talu, önceki gün şezlong pozlarını Instagram'dan paylaştı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    ECEM ÇIRPAN

    Miss Turkey 2015 birincisi olan model Ecem Çırpan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Lider Şahin ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz veren Çırpan, çekilen fotoğrafı da sosyal medyadan yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    CANSU DERE

    Cansu Dere de tatil sezonunu açtı. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, iskelede uzanırken poz verdi. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar da adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle birlikte Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapıyor. 
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    Kırmızı bikinisiyle de çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    ŞEVVAL ŞAHİN

    Muğla'da tatil yapan manken Şevval Şahin, sarı bikinisiyle güneşlenirken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR

    Oğuzhan Koç ile yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de tatil yapıyor.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    DEMET EVGAR

    Yaklaşık 7.5 aylık hamile olan ve kızı 'Mavi'yi kucağına almak için sabırsızlanan Demet Evgar, sezonu Bodrum'da açtı. Siyah mayosu, pembe kimonusu ve şapkasıyla poz veren ünlü oyuncu, bu karesine "Gün doğumu..." notunu düştü.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    DEFNE SAMYELİ

    Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, konserlerinden fırsat buldukça soluğu Ege'de alıyor. Geçtiğimiz hafta yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçen Samyeli, fit vücuduyla adından söz ettirdi.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    CHLOE LOUGHNAN

    2019 yılında şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, İspanya'da tatil yapıyor. Marbella şehrinde denizin ve güneşin tadını çıkaran İrlandalı model, bikinisiyle objektif karşısına geçti. Loughnan, Serdar Ortaç'ın açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    BENSU SORAL

    Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral da geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Ünlü isim, pembe renkli büstiyeri ve eteğiyle objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Selin Şekerci, Hande Erçel ve Özlem Yıldız'dan bikinili pozlar! - Magazin haberleri

    BURCU ESMERSOY

    Yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi alan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy (45), sezonu Dubai'de açtı.

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