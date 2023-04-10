Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Çimen'i Selin Türkmen, diziye RTÜK tarafından ceza kesilmesini "Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa da biz bunları bu kadar söylemek ve altını çizmek zorunda kalmasak" sözleriyle yorumladı

Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, Yalın'ın depremzede kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunma amaçlı konserini seyretti.

Kızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Selin Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konseri "Konser çok güzeldi böyle bir amaç için toplanmak hep birlikte olmak bizi sevindirdi" sözleriyle değerlendirirken 'Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından ceza kesilmesine hakkında şu yorumu yaptı: Ne yazık ki yaşanan hadiseden herkes gibi ben de çok rahatsızım. Yaptığımız şey hikâye anlatmak. Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa da biz bunları bu kadar söylemek ve altını çizmek zorunda kalmasak."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu
MAGAZİN Ünlü türkücünün oğlu milletvekili adayı oldu
Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son ...
Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma” - Magazin haberleri
MAGAZİN Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı!
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri ...
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı verdiği pozla tam not aldı! Ceren Karakoç'a beğeni yağdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı verdiği pozla tam not ...
Wanda Nara paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor! Son paylaşımıyla Instagram'ı salladı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Wanda Nara paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor!
TikTok fenomeni Yaren Alaca son pozlarıyla olay oldu! Son fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca son pozlarıyla olay ...
Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor! Ünlü sunucunun son pozu çok konuşuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor!
Juan Mata, Leo Dubois ve Sergio Oliviera'nın korumaları: Siz kimsiniz? - Magazin haberleri
MAGAZİN "Siz kimsiniz?"
Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Yalnız bırakmıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.