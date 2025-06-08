Selin Türkmen, sevgilisiyle tatilde aşka geldi
Selin Türkmen, sevgilisiyle çıktığı tekne tatilinde Cennet Koyu'na demirledi. Romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı
Giriş: 08.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:58
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Selin Türkmen, sevgilisiyle birlikte çıktığı tekne tatilinde görüntülendi.
Teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen Selin Türkmen ile sevgilisi, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Romantik anlar yaşayan ikili, her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğdu.
Âşıkların romantik anları, objektiflere böyle yansıdı.
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