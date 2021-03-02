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Selin Yeninci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Yeninci hayatı hakkında

Selin Yeninci kimdir? Soruları merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Selin Yeninci yakalandığı koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Peki, Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? İşte Selin Yeninci hakkında detaylar...

Selin Yeninci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Yeninci hayatı hakkında

Selin Yeninci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci koronavirüse yakalandı. Yeninci'nin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

SELİN YENİNCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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