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Semiramis Pekkan: Aşk için sahne bitti

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri Semiramis Pekkan oldu. Müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair samimi açıklamalarda bulunan Pekkan, "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey' (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti" ifadelerini kullandı

Semiramis Pekkan: Aşk için sahne bitti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programına Semiramis Pekkan, psikolog Gökhan Çınar, yemek yazarı Natali Yarcan ve milli güreşçi Yasemin Adar konuk oldu.

Semiramis Pekkan, müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair samimi açıklamalarda bulundu.

Semiramis Pekkan, "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Yalnız aşk değil, çevre de benim baş edebileceğim bir çevre değildi" dedi. Pekkan, tiyatro yaptığı yıllarda yaşadığı zorluğu ise şu sözlerle dile getirdi: Tiyatro yaparken Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Genç bir kız, aile İstanbul'da... Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum.

"MİLYARDER EŞİ' DEDİKLERİNDE RAHATSIZ OLUYORUM"

İş insanı Gulu Lalvani'nin eşi tabirinden rahatsız olduğunu dile getiren Semiramis Pekkan, bu konudaki tepkisini 'Milyarder eşi' dediklerinde rahatsız oluyorum. Çünkü ben ayaklarının üzerinde duran bir kadınım" şeklinde dile getirdi.

"10 YIL EVLİ, 15 YIL AYRI ŞEKİLDE İLİŞKİMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Semiramis Pekkan, Gulu Lalvani ile olan evliliği hakkında ise "Evlilik olduğu zaman insanlar sahip olduğunu düşünüyor. Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Biz Londra'da boşandık fakat Türkiye'de geçen seneye kadar resmen evliydik. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" açıklamasında bulundu.

Semiramis Pekkan, Fikret Hakan ile henüz 15 yaşındayken yaptığı evlilikle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fikret Hakan ile yaptığı evliliğini hata olarak nitelendiren Semiramis Pekkan, bu konuda "İnsan yanlış yapar. Yanlış derken; iyi ki öyle bir şey oldu ondan da çok şey öğrendim. 2 ay aynı evde yaşadık. Ayrılmayı ben istedim " dedi.

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