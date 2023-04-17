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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Senarist yeğeni Emre Duran'ı öldüren dayı Yaşar Kapçak için ikinci karar!
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Senarist yeğeni Emre Duran'ı öldüren dayı Yaşar Kapcak için ikinci karar!

İstanbul Göngören'de yeğeni Emre Duran'ı uyurken, çekiçle öldüren dayı Yaşar Kapcak'a verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan dayı Kapcak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Son dakika: Senarist yeğeni Emre Duran'ı öldüren dayı Yaşar Kapçak için ikinci karar!
DHA

İstanbul Güngören'de senarist yeğeni Emre Duran'ı (27) uyurken çekiçle başına vurarak öldüren Yaşar Kapcak'a (54) verilen 25 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yapılan yargılamada, dayı Kapcak'ın 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi üzerine Kapcak'ın Emre Duran'ı uyurken öldürmesine rağmen cezanın 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan verilmediğini belirtti. Yargıtay gerekçe ile hüküm arasında çelişki olduğundan kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya tutuklu Yaşar Kapcak getirilirken Emre Duran'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"GÖZÜM DÖNMÜŞ, PİŞMANIM"

Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini söyleyen Yaşar Kapcak, "Pişman olduğumu, olayın anlık olarak yaşandığını, Emre'nin bana küfrettiğinden dolayı bunların olduğunu daha önce söyledim. Benim gözüm dönmüş, ne yaptığımı bilmiyorum. Olaydan sonra ben de fenalık geçirdim. Biz karşılıklı tartıştık. Bana ve annesine küfür etti, olay bunun üzerine gerçekleşti. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

Anne Saime Duran kardeşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Bu adam yalnızca oğlumu değil beni de öldürdü" dedi.

Mahkeme, Yaşar Kapcak'ın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan, takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Senarist yeğeni Emre Duran'ı 23 Eylül 2020 yılında uyurken başına çekiçle vurarak öldüren dayı Yaşar Kapcak 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Emre Duran'ın annesi, kız kardeşi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın olay tarihi olan 23 Eylül 2020'de saat 16.00'da iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Olay sonrasında ifadesi alınan kız kardeş İrem Duran'ın "Böyle alkol almaya devam ederse ya o beni ya ben onu öldüreceğim" diye Kapcak'ın bir cümle kurduğuna iddianamede yer verildi. Otopsi sonucuna göre, Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Yaşar Kapcak'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

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