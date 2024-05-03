Senegal'de Fransızca kaldırıldı mı?

Batı Afrika'da artan sömürge karşıtlığı, Fransa'nın bölgede yer alan eski sömürü ülkeleriyle arasındaki diplomatik ve ticari ilişkileri olumsuz etkilerken bölgeden gelen bazı haberler bağlamından kopartılarak veya gerçek dışı bilgilerle tartışmaya açıldı.

Bu iddia kısa sürede Türkiye'de de sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

Bazı X kullanıcıları, Senegal'in Fransızca'yı terk ederek Arapça'yı resmi dil olarak kabul ettiğini öne sürdü.

Bir X kullanıcısı haberi "Fransız sömürü düzeni bir ülkede daha çöktü! Senegal, Fransızca’yı terk ederek artık Arapça’nın resmi dil olduğunu duyurdu." ifadeleriyle takipçilerine servis etti.

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Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını araştırmak için AA Senegal muhabiri ile temasa geçti.

Yapılan incelemede şu bilgilere ulaşıldı:

İddia Moritanya'da yayın yaptığı belirlenen bir haber sitesinin 28 Nisan 2024 tarihinde, Senegel'daki bakanlar kurulu kararına göre Arapça'nın resmi dil olduğunu duyurması sonrası gündeme düştü. Bu haber Arapça konuşan Afrika ülkelerinde kısa sürede yayıldı ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

AA Fransa muhabiri iddiayı resmi kaynaklar üzerinden araştırdı ve bakanlar kurulu kararlarında böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Son bakanlar kurulunun 24 Nisan'da toplandığını açıklayan AA muhabiri, kurulda ekonomik alanda kararlar alındığını ve sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ayrıca Senegal'in resmi dil ve eğitim dilinin Fransızca olduğunu, yaygın olarak konuşulan Wolofca'nın ise resmi dil statüsüne sahip olmadığını belirtti.